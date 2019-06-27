الوسيط الإثيوبي يصل الخرطوم وحميدتي يلتقي “نداء السودان”

وصل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي محمود دريريص، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لاستئناف الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
في سياق متصل، كشفت صحيفة سودانية أن نائب رئيس المجلس العسكري محمد دقلو “حميدتي” سيلتقي الأمين العام لتحالف نداء السودان في العاصمة التشادية انجمينا، الخميس، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وقالت صحيفة الصيحة السودانية المقربة من قائد قوات الدعم السريع، أن “حميدتي”، توجه الخميس للعاصمة التشادية أنجمينا للقاء الأمين العام لتحالف نداء السودان أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مني أركو مناوي.
والأربعاء، التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، مبعوثي كل من بريطانيا والنرويج للسودان وجنوب السودان البريطاني روبرت فيرويزر والنرويجي ألبرلنغ شونز بيرغ.
وتطرق اللقاء للوضع السياسي الراهن بالبلاد وسير المفاوضات بين المجلس العسكري والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الانتقالية.
والتقى المبعوثان في ذات السياق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وتتهم “قوى إعلان الحرية والتغيير” قوات “الدعم السريع” (التابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 حزيران/ يونيو الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك.
وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في أيار/ مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.
عربي21