الخارجية: مبعوث واشنطن أبلغنا بتخلِّيهم عن سياسة “الجَزَرة والعصا”

قالت وزارة الخارجية، إنّ مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في السودان أبلغها أمس بأنّ حكومة بلاده تخلّت عن سياسة “الجزرة والعصا القديمة”، وإنهم سيتبعون سياسة الانخراط الإيجابي في تعامُلهم مع الخرطوم.
ونفى وكيل الخارجية، الوزير بالإنابة السفير عمر دهب، أيِّ اتجاهٍ لفرض عُقُوبات آنية جديدة، وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أنّ جلسة الكونغرس بشأن السودان تَطَرّقت لكل الاحتمالات، وأكّد مَقدرة السودان على تجاوُز أزمته بما لديه من إرثٍ عريقٍ، ولفت دهب لتعدُّد المبعوثين، وأشَارَ لدفعهم بمُقترحات للتّحوُّل الديمقراطي الذي أكّد المجلس العسكري حرصه على تَحقيقه، وأنّه لن يألو جُهداً في تقصير الفترة الانتقالية وإعطاء الفُرصة لكل الأطراف،
واعتبر تَعدُّد المُبادرات مُضراً ويخلق نوعاً من البلبلة في اتّخاذ المواقف، وأنّه لا بُدّ من تفويض مُبادرة الاتحاد الأفريقي، واعتبر دهب الإنترنت مُهدِّداً للأمن القومي، وأنّ المجلس اتّخذ القرار للحفاظ عليه، ولفت إلى أنّ دولاً ديمقراطية كالهند اتّخذت ذات القرار، وكشف دهب عن مُحاولة بريطانية فاشلة لعقد جلسة لمجلس حُقُوق الإنسان بشأن السُّودان، وأكد أنّ المُؤسّسات الدولية تمنح الفُرص للأجهزة الوطنية، ونوّه إلى أنّ السودان مازال تحت البند العاشر الخاص بالمُساعدات.
مريم أبشر
الصيحة