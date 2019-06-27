(11) قناة أفريقية تصل السودان وفضائية “النصر” التشادية تبث من الخرطوم

بحث مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ “إسماعيل عيساوي” بمكتبه بمقر الهيئة بأم درمان مع الأستاذ “أبوبكر محمد عبد الله برقو” رئيس اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا ورئيس مجلس إدارة مجموعة “النصر” للنشر والإعلام ومدير عام قناة النصر التشادية، تفعيل التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين السودان وتشاد وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية لتعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.
وأكد “إسماعيل عيساوي” تاريخية وأزلية ومتانة العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنجمينا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات الإعلامية، وجدد التزام الهيئة بإحكام التنسيق مع تشاد بما يدفع بالعلاقات الطيبة إلى الأمام، وقال إن أبواب الهيئة مفتوحة للإنتاج المشترك وتبادل المواد الإعلامية وتدريب للشباب.
من جانبه أشاد “أبوبكر برقو” بمهنية ومسؤولية الإعلام السوداني الذي يعتبر مدرسة أفريقية متفردة، وأكد ريادة الإذاعة التي نشأت عام 1940 والتلفزيون 1962، وشكر الهيئة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبيناً أن الإعلام العالمي يرسم صورة كاذبة وغير حقيقية عن السلام والاستقرار والتطور بالسودان الذي يتعرض لهجمة منظمة، مشيراً إلى أنه وجد بالخرطوم صورة مختلفة عن تلك التي يرسمها البعض، حيث استمع قبل وصوله إلى السودان إلى أصوات أشارت إلى أن المحلات مغلقة بالخرطوم ولا توجد سيارات، داعياً حكومات الدول الأفريقية لدعم الإعلام المحلي للوقوف أمام خطر الإعلام الأجنبي .
وأعلن “برقو” أن (11) قناة أفريقية في طريقها للسودان خلال الأيام القادمة من دول مختلفة للوقوف على حقيقة الأوضاع بالسودان.
وأعلن انطلاقة بث قناة “النصر” التشادية التي تبث العربية والفرنسية وسبع لهجات محلية على قمر نايلسات في يوليو القادم من داخل السودان وطباعة صحيفة “النصر” بالسودان.
وضم الوفد الزائر للهيئة مدير مكتب قناة “النصر” بالسودان الإعلامي “عصام طمل” ومديرة الأخبار والبرامج السياسية بالقناة “عائدة مختار” ورئيس تحرير صحيفة النصر “أبو عبيدة عوض”.
وكان في استقباله بالهيئة مدير الإذاعة القومية “طارق البحر” ومدير القناة القومية “جابر الزين مردس” ومدير الإنتاج بالهيئة “إبراهيم البزعي” ومدير العلاقات العام “محمد الفاتح السمؤال” وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
المجهر