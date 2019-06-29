الشرطة تعزز انتشار قواتها بشرق النيل

سيرت رئاسة شرطة محلية شرق النيل طابور استعراض وإظهار للقوة لمختلف الأحياء في إطار خطة تعزيز الانتشار الشرطي بالمحلية شاركت خلاله وحدات الشرطة المختلفة.
وأكد معتمد محلية شرق النيل اللواء ركن (م) عبد المحسن حسين عيسى أهمية ودور الشرطة في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة العامة للمواطنين والعمل على حماية المواطن في حله وترحاله وحفظ ممتلكاته.
من جانبه قال مدير شرطة المحلية العميد شرطة الفاضل مهدي حسن، إن طابور الاستعراض شاركت فيه إدارات الشرطة المختلفة بقوة قوامها أكثر من (400) من الضباط وضباط الصف والجنود ومشاركة (30) من الآليات المختلفة.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار خطة الانتشار الشرطي بمختلف أحياء المحلية، مشيراً إلى أن الشرطة لن تألو جهداً في حفظ أمن المواطن وسلامته.
السودانى