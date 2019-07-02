البحرين تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للعمل الاجتماعي بمشاركة 15 دولة

بمشاركة 15 دولة من مختلف دول العالم تستضيف مملكة البحرين المؤتمر الدولي الثاني للتميز في العمل الاجتماعي الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي وبدعم ورعاية مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي حيث كشف الأستاذ عبد العزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التوعي عن أن الجمعية وبالتعاون والدعم من مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزير للتميز في العمل الاجتماعي ستنظم المؤتمر الدولًي الثاني تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ،وتحت شعار « العمل الاجتماعي بين قياس الاثر وتحقيق الاستدامة « وذلك في الفترة من 5-7 اكتوبر القادم ، واشار الى أن المؤتمر سيشارك فيه نخبة من مسئولي العمل الاجتماعي الحكومي والأهلي فضلاً عن أعضاء منظمات العمل الاجتماعي من عدة دول على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكّد الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي أن المؤسسة وبعد نجاح النسخة الأولى من المؤتمر العام الماضي، وبناءً على التوصيات التى خرج بها المؤتمر ارتأت اختيار موضوعات ذات أهمية خاصة في العمل الاجتماعي وتلامس احتياجاً حقيقاً لدى الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل الاجتماعي ولأن موضوع قياس الأثر يحقق الاستدامة من الموضوعات الحيوية، وبناءً عليه قررت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي دعم النسخة الثانية منه وذلك لمواصلة دعم العمل الاجتماعي وإيمان المؤسسة بتطوير العمل الاجتماعي وتنمية المؤسسات العاملة به وتدريب العاملين في تلك المؤسسات وان المؤسسة أخذت على عاتقها رعاية العمل الاجتماعي ودعمه خارج حدود المؤسسة الجغرافي لتكون رائدة في تنمية العمل الاجتماعي والعاملين به محلياً ودولياً.
وأشاد الدكتور المغلوث بالتعاون الجاد والمميز بين المؤسسة وجمعية البحرين للعمل التطوعي الذي أثمر أعمالاً ساهمت في تطوير العمل الاجتماعي خلال الفترة الماضية .
كما أوضح الأستاذ عبد العزيز السندي أن أبرز أهداف المؤتمر تتمثل في التعريف بقياس الاثر والأدوات اللازمة ومعايير القياس ، مدى تطبيق البرنامج وتحقيق الأهداف واستفادة المجتمع من نسبة الأداء ورضا الفئات المستهدفة والتعرف على الايجابيات والسلبيات ، تدريب المشاركين على آلية قياس الاثر وتحقيق الاستدامة في برامج وانشطة المنظمات الاجتماعية بأعلى المستويات في إطار الجودة والاتقان من خلال ورش عمل مهنية خُصصت لهذا الغرض على مدار أيام المؤتمر ، وبين السندي أن المؤتمر يستمر لثلاثة أيام حيث من المقرر أن يشهد اليوم الأول ثلاث جلسات عامة تتناول الجلسة الاولى التعريف بقياس الأثر والأدوات اللازمة ومعايير القياس بينما تناقش الجلسة الثانية توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية قياس الأثر، أما الجلسة الثالثة فتستعرض قصص نجاح دولية في تطبيق قياس الاثر. وتابع : أما اليوم الثاني للمؤتمر فيعقد فيه ورشتي عمل الأولى بعنوان: آليات تطبيق التميز المؤسسي في منظمات العمل الاجتماعي ، والثانية بعنوان: مواجهة تحديات قياس الأداء – تجارب عملية ، وفي اليوم الثالث ورشتي عمل الأولى بعنوان الاستدامة المالية في منظمات العمل الاجتماعي – طرقها وتحدياتها ، والثانية بعنوان أسرار تنمية العائد الاستثماري للعمل الاجتماعي ، ثم يختتم المؤتمر بجلسة عامة وتقييم فعالياته وقياس الأثر في الاستفادة لدى المشاركين .
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