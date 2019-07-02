تربويون يشكون من اختلال في توزيع طلاب الصف الأول الثانوي

شكا تربويون من اختلال في توزيع طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام بولاية الخرطوم. وأشاروا إلى اكتظاظ المدارس الجغرافية إذ يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد فيها 124 طالباً، فيما يتم توزيع عدد قليل بالمدارس النموذجية .
وقال الخبير التربوي عوض الشيخ في تصريحات صحفية محدودة اليوم (الثلاثاء)، إن توزيع عدد قليل من الطلاب بالمدارس النموذجية الغرض منه ملء الفصول الخاصة بعدد كبير من الطلاب، مشيراً إلى أن الغرض من ذلك مادي، وأوضح أن الطالب بالفصل الخاص يدفع رسوماً تصل إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، داعياً إلى ضرورة التوزيع الجغرافي بالمدارس النموذجية.
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