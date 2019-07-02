ديوان الحكم الاتحادي يطلع علي اداءمحليات الخرطوم

التأم ظهر اليوم بقاعة ديوان الحكم الاتحادي اجتماع المديرين التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم برئاسة وكيل ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ صديق جمعة باب الخير وحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم ورئيس الاتحاد العام للضباط الإداريين ورئيس الضباط بولاية الخرطوم.
واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالحكم المحلي وأداء محليات الخرطوم ودور الضابط الإداري بالمحليات خلال المرحلة القادمة وكيفية تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه مسيرة العمل الإداري بالمحليات.
وأكد الوكيل أهمية دور الضابط الإداري باعتباره العمود الفقري للحكم المحلي وضرورة تمكينه من أداء مهامه و واجباته في تقديم الخدمات والتنمية وتحريك طاقات المجتمعات، مؤكداً أهمية الانضباط والعمل الميداني.
سونا