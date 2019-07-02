اتحادالصناعات الصغيرة..رؤيةالقطاع تُمكن من خلق 100الف وظيفة

اعلن اتحاد غرف الصناعات الصغيرة بالسودان الاستعداد لتوفير نحو 100 الف وظيفة للشباب بكل ولايات السودان من خريجي المدارس الصناعية والتدريب المهني والدبلومات المهنية فى مجالات مختلفة اهمها بورش الحديد والخشب والالمونيوم والبرادة والمخارط والصناعات الجلدية والملابس الجاهزة ومصانع المكيفات والثلاجات والصناعات اليدوية وغيرها.
وقال رئيس الاتحاد الاستاذ عبد الله عثمان عمر فى تصريح لـ “سونا” ان خطة اتحاد الصناعات الصغيرة التي دفع بها ضمن الرؤية الكلية للاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني باعتباره احد مكوناتة القطاعية لتطوير واصلاح الاقتصاد الوطني تضمنت العديد من المحاور للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة فى اطار دعم الانتاج والانتاجية اهمها خلق ما يزيد عن 100 الف فرصة عمل وتوطين الكثير من الصناعات الصغيرة ودعم القطاعين الزراعي والصناعي .
واضاف رئيس الاتحاد ان عضوية الاتحاد المنتشرة فى كل ولايات السودان تقدر بنحو (3) ملايين عضو يمثلون الصناعات الصغيرة منضوين تحت مظلة الاتحادات الولائية للصناعات الصغيرة وفقا لقانون ولوائح اتحاد اصحاب العمل السوداني واجراءات مسجل عام تنظيمات العمل لافتا الى ان القطاع وطوال العقود الماضية ولانتشاره الواسع فى جميع مناطق البلاد ظل مساهما وبصورة فاعلة فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي بالولايات الى جانب المساهمة فى تقليل الهجرة الى المركز وفى الانتاج ،مؤكدا دعم القطاع لجهود المجلس العسكري لتحقيق الاستقرار بالبلاد وتكوين حكومة مدنية لاتاحة الفرصة للالتفات الى وضع المعالجات المطلوبة لمسيرة الاقتصاد والنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ليؤدي دوره المطلوب فى سلسلة دورة الاقتصاد الوطني .
سونا