تعيين وإعفاء الولاة من مهام وصلاحيات مجلس الوزراء

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير فيما يلي مصير الولايات والعودة للأقاليم وتعيين الولاة، فضلاً عن كيفية تنفيذ سلطات التشريع قبل تكوين المجلس، فيما كشف القيادي بالمؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عن ترشيح مكونات الحرية والتغيير لأسماء لتولي حقيبة رئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية.
وقال القيادي بالحرية والتغيير عضو وفد التفاوض صديق يوسف بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، إنهم اقترحوا تقليص الظل الإداري والمصروفات بالعودة لنظام الأقاليم الستة بالبلاد، لكن المقترح أرجئ البت فيه لحين تشكيل الحكومة. كاشفاً عن سن وثيقة بواسطة مجلس الوزراء لكيفية حكم الفترة الانتقالية تتضمن مقترح العودة للأقاليم.
وقال يوسف إن الاتفاق نص على منح مجلسي السيادي والوزراء سلطات المجلس التشريعي إلى أن يتم تكوينه. وأشار إلى أن تعيين وإعفاء حكام الولايات أو الأقاليم من مهام وصلاحيات الحكومة وليس السيادي، قاطعاً بعدم تحديد تاريخ التوقيع على الاتفاق لجهة أن اللجنة الفنية لم تنته من الصياغة النهائية بعد.
الخرطوم (كوش نيوز)