تفاصيل خطيرة عن الهلال الأحمر السوداني

تمترس الأمين العام للهلال الأحمر السوداني بمنصبه رغماً عن إقالته بقرار سابق من الرئيس المعزول. واستمر الأمين العام بالمنصب رغم أنف قرار أصدره الرئيس المعزول عمر البشير بالرقم (854) لسنة 2016، ووفقاً للقرار الذي تحصلت عليه (الإنتباهة)، فإن الأمين العام عثمان جعفر عزل من منصبه.
وجاء في متن القرار (أنه عملاً بأحكام المادة 58(ا) (م)من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وبعد الاطلاع على المرسوم الجمهوري رقم 32 لسنة 2015 تم إعفاء عثمان جعفر عبدالله). وفي غضون ذلك أوضح مصدر خاص للصحيفة، أن قرار عزل عثمان آنذاك بسبب تجاوزات مالية.
الانتباهة