البرهان يلتقي وفد قوى الحرية والتغيير

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بوفد من قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري في إطار التفاهمات والتشاور حول وثيقة الاتفاق، والذي بدوره هنأ الشعب السوداني على الاتفاق.
وأوضح الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي – في تصريحات صحفية عقب اللقاء – أن عملية النقاش حول وثيقة الاتفاق اكتملت وستسلم الى الأطراف يوم غد الأربعاء للاطلاع عليها بشكل نهائي؛ لتكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال كبير، مؤكدا بأنه ليس هناك ما يستدعي القلق ، مطمئنا الشعب السوداني بأن الأمور تمضي بصورة جيدة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
الدكتور إبراهيم الأمين عضو لجنة التفاوض عن قوى الحرية والتغيير قال إن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يعتبر بداية لمرحلة جديدة للانتقال من الفترة التي حدثت فيها كثير من المظالم والمفاسد إلى الديمقراطية .
وأضاف قائلا: ” رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعدنا أن نعمل خلال الفترة الانتقالية بيد واحدة وهدفنا هو الاهتمام بمعاش الناس إضافة إلى القضايا المرتبطة بالمواطنين.
سونا