شرطةالخرطوم تقيم ورشةلربط الأطفال بالسجل المدني

أقامت إدارة حماية الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم بالتعاون مع منظمة اليونسيف اليوم بدار الشرطة ورشة تفاكرية حول الخدمات الداعمة لربط الأطفال بالسجل المدني وذلك بحضور اللواء شرطة يحيى محمد احمد النور مدير دائرة التخطيط والتقانة بشرطة ولاية الخرطوم ممثل مدير شرطة الولاية ومدير إدارة حماية الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم عقيد شرطة القرشي السر السيد وعميد شرطة حسن التجاني أحمد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة ولاية الخرطوم و بتول شريف من نيابة الطفل و أمل عبدالرحمن عبده قاضي محكمة الطفل الخرطوم ومحاسن الباشا وكيل أول نيابة الطفل أمدرمان .
وهدفت الورشة لتوفير الحق للطفل وحفظ حقه في استخراج شهادة الميلاد وتقدير العمر والدور الذي تلعبه العدالة والقضاء والشرطة في حفظ حقوق الطفل وتم تقديم ورقة علمية حول كيفية تحديد العمر باستخدام طب الأسنان العدلي لخصت الورقة تجارب عديدة داخلية وخارجية فى هذا المجال
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة أبرزها فتح نافذة للسجل المدني بإدارة حماية الأسرة والطفل تعني بمعرفة هوية الأطفال حال الاحتياج لها لحفظ حقوقهم ودفع الضرر الناجم عن تأخر الإجراءات، كما أوصت الورشة بزيادة مراكز تسجيل المواليد بالمناطق النائية.
سونا