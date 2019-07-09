الدعم السريع: ماتردد عن تفتيش منازل بري وناصر شائعات

نفت قوات الدعم السريع الإشاعات التي ترددت في أوساط مواطني بري و امتداد ناصر بالخرطوم حول تخطيط قوات الدعم السريع لتفتيش منازلهم مساء الثلاثاء على خلفية أنها تمكنت من إلقاء القبض على خليه تمارس تجارة السلاح والذخائر بواسطة قوات الدعم السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذه الأحياء.
و قال العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح لـ ( سونا) إن مواطني بري وامتداد ناصر تأثروا بإشاعات أطلقت من بعض المغرضين بأن قوات الدعم السريع تخطط لتفتيش منازلهم، ونؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة تماما و أنه إشاعة مغرضة قصد منها زعزعة أمن مواطني هذه الأحياء.
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بأن ملف المتهمين أصبح ملف جنائي بيد الشرطة وهي الجهة المسؤولة بإكمال كافة الإجراءات الجنائية وفقا للقانون.
وجدد التأكيد للمواطنين كافة بأن قوات الدعم السريع جندي أمين وعين ساهرة لنشر الأمن و الاطمئنان.
الخرطوم 9-7-2019م (سونا)