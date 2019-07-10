الخرطوم تؤكد حرصها على زيادة التعاون الاقتصادي مع تركيا

شددت الخرطوم على اهمية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين السودان وتركيا مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدة حرصها على زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
وناقش اجتماع انعقد امس بوزارة الخارجية بين وزير الخارجية المكلف عمر دهب فضل؛ وسفير تركيا لدى السودان عرفان نذير اوغلو مستوى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتطرق الجانبان الى مجالات التعاون بين تركيا والسودان والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي والمصرفي والتجاري ومجال الطيران.
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