الحكومة تعلن التقصي والتحقق حول تجنيد أطفال بالدعم السريع

قالت اليونسيف إن هناك (78) طفلاً قامت قوات الدعم السريع بتجنيدهم. في وقت كونت فيه الحكومة لجنة للتقصي والتحقق من مزاعم التجنيد واستخدام الدعم السريع للأطفال.
وجزمت الأمين العام للمجلس القومي سعاد عبد العال بوجود مساعي الحكومة لرفع السودان من القائمة السوداء لتجنيد الأطفال واستخدامهم في مناطق النزاعات.
وقالت سعاد خلال الورشة التحضيرية لزيارات التحقق الخاصة بمزاعم انتهاكات تجنيد الأطفال لدى الدعم السريع أمس، إن اللجنة الوطنية ستقوم بالتحقيق ميدانياً في كافة المناطق وشوارع الخرطوم بشأن تلك المزاعم.
وأشارت إلى دعم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لعمل اللجنة، لافتةً إلى عدم حاجة السودان لتجنيد الأطفال لارتفاع نسبة الشباب في سن التجنيد بالبلاد.
ومن جانبها أعلنت ممثل اليونسيف نفسية بن شفيق عن وجود (78) حالة تجنيد للأطفال من قبل قوات الدعم السريع، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الممارسات باعتبارها انتهاكات.
ومن جهته اتهم وكيل الخارجية المكلف عمر دهب أعضاءً بالمجتمع الدولي بإطلاق مزاعم تجنيد الأطفال محاولة منها لتوجيه العملية السياسية، وقال: (ليس مستغرباً وجود مثل هذه الاتهامات)، وأضاف أن هناك مزاعم كثيرة برزت في السطح هذه الأيام لها صلة بالصورة النمطية التي يتعامل بها الآخرون خاصة المجتمع الدولي، وشدد على ضرورة تمليك المجتمع الدولي المعلومات حول عدم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في مناطق النزاعات.
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