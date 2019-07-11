إدارة سجن كوبر ترفض تحويل المعتقلين السياسيين للنيابة

رهنت إدارة سجن كوبر الاتحادي، تحويل المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق، إلى النيابات للتحقيق معهم، بصدور توجيه مباشر من المجلس العسكري الانتقالي، لإدارة السجن.فيما ناشدت أسر بعض المعتقلين المجلس العسكري، بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.
ودعت أسرة مدير مدينة البشير الطبية، د. كمال عبد القادر، إدارة سجن كوبر إلى الامتثال لتوجيهات رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتحويل المعتقلين للنيابات للتحقيق معهم. وقالت الأسرة لـ (الصيحة) أمس، إن إدارة سجن كوبر رفضت طلب النيابة بتحويلهم .
الصيحة