التعليم العالي تنفي اصدار دليل للقبول

قال عزالدين ييلو مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان وسائط التواصل الاجتماعي ضجت بما أسمته دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2019-2020 وهو دليل مفبرك ولا علاقة لوزارة التعليم العالي به، وأشار الدليل المزيف إلى أن النسبة الأدنى للقبول بكلية ﺍﻵﺩﺍﺏ بجامعة الخرطوم كانت 83.6%، بينما هي في الأصل كانت 85%.
واضاف ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنوه جميع الطلاب وأسرهم بأن كافة المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته ستكون متاحة عبر موقع الإدارة العامة للقبول على الإنترنت www.admission.gov.sd، والذي سيفتتح بمشيئة الله مساء اليوم (الخميس) ويحتوي على دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام 2019م، ودليل المنافسة للقبول للجامعات الحكومية للعام السابق 2018م، وجميعها إلكترونية ولا تصدر الوزارة أي دليل ورقي.
جدير بالذكر أن الوزارة تنشر دليل المنافسة للقبول للجامعات الحكومية للعام السابق للاستهداء بها للتقديم للعام الحالي، حيث يمكن أن تزيد أو تنقص النسبة قليلاً، فهي ليست النسب التي سيُقبل بها الطلاب للكليات والبرامج الجامعية للعام الحالي، وإنما هي حصيلة لمنافسة بين الطلاب للعام السابق والغرض الأساسي من هذه النسب هو الاستعانة بها كنسب إرشادية لتعين الطلاب في تضييق احتمالات المنافسة في القبول لهذا العام.
سونا