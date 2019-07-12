تكوين لجنة فنية لانتخاب اتحادالإذاعات الخاصة

وجه وكيل وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات المكلف الاستاذ عبد الله جاد الله بتكوين لجنة تمهيدية لوضع الضوابط والترتيبات الخاصة بانتخاب اتحاد للاذاعات الخاصة ( ( FM العاملة بالبلاد التى يقدر عددها بـ (50) اذاعة في مختلف التخصصات .
وأكد لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد يضم عددا من القائمين على امر هذه الاذاعات بحضور مدير إدارة الإعلام الخاص برئاسة الوزارة ، اكد الدور الوطني والطليعي المهم الذي يضطلع به الإعلام الخاص في تحقيق الغايات الوطنية والحفاظ على القيم والتراث وحماية وتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات الاستلاب الفكري والحضاري .
وامن وكيل الإعلام على اهمية اتخاذ خطوات جادة في مواجهة وحل بعض المشكلات التي تواجه وتعيق عمل الاذاعات الخاصة خاصة في المرحلة الراهنة. ووجه في هذا الصدد بالشروع فورا في مخاطبة الجهات المعنية لحل مشكلة الامداد الكهربائي لمحطات البث ومراجعة الرسوم السنوية المفروضة على الاذاعات. واشار الى أن الوزارة بصدد تفعيل آليات مراقبة المحتوى الذي تقدمه هذه الاذاعات ومراجعة شروط منح التصاديق . واشار استاذ جاد الله لأهمية مشاركة ممثلين للاذاعات الخاصة عبر كيان نقابي في دعم جهود الوزارة لتطوير الاداء ووضع ميثاق شرف ومعايير خاصة لضبط الاعلانات واجراء دراسات رأي لمصلحة المعلنين واتاحة فرص للتدريب وتأهيل العاملين ومعالجة قضايا الملكية الفكرية خاصة بالنسبة للانتاج الفني .
سونا