ولاية الخرطوم: خطة متكاملة لتسهيل الإجراءات للحجاج

أكد الأستاذ التاج محمد عثمان الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد ممثل والي الخرطوم أن الولاية وضعت خطة متكاملة لإكمال الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل وتبسيط إجراءاتهم.
وأبان خلال مخاطبته صباح اليوم انطلاق البرنامج الإرشادي و التدريبي للحجاج على المجسمات بمركز التدريب بساحة مسجد النيلين بأم درمان أن خطة أعمال الحج للعام 1440هجرية تحظى برعاية ومتابعة من والي ولاية الخرطوم وإشراف معتمد محلية أم درمان وشراكة ذكية مع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وتنفيذ وتخطيط المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية في الجوانب الإدارية والتنفيذية، مشيرا إلى محاور خطة العام التي تشمل مرحلة النداء و البناء والأداء والوفاء.
وقال ممثل الوالي إن جميع أعضاء البعثة هم خدام لحجاج بيت الحرام. وأثنى على جهود شركاء الحج ممثلين في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والإدارة العامة للحج والعمرة الاتحادية يمثلها الأستاذ عصام يوسف بدري رئيس البعثة الإرشادية .
من جانبه حيا اللواء شرطة معاش عادل حسين بلال معتمد محلية أم درمان الحضور وحجاج بيت الله الحرام. وقدم شكره لمجلس الدعوة والإرشاد وجامعة القرآن الكريم لتعاونهم من أجل إنجاح العمل موسم الحج. ودعا إلى تدريب وإرشاد الحجاج على التعاون والتكاتف لأداء شعيرة الحج. ووجه بتكثيف التدريب على التعامل مع خدمات النقل والإسكان والمناسك ورمي الجمرات والتسوق.
وحث أمراء الأفواج على أهمية التنظيم والترتيب الإداري للحجاج لتجويد الأداء بقدر كبير والاستفادة من الحلول التي ابتكرتها المملكة لراحة حجاج بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم .
وأشار مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم الأستاذ علي إبراهيم الحدقنو إلى التنسيق والتعاون مع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية لتدريب الحجاج على أداء النسك بطريقة صحيحة. وأرسل رسالة شكر لحكومة الولاية للإشراف والمتابعة لترتيبات الحج. وطالب أمراء الأفواج وأعضاء البعثة بتجويد الخدمة لجميع الحجاج.
وقال مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالإنابة بروفيسور معاوية أحمد سيد محمد إن المكان ملك للحجاج ليتلقوا فيه التدريب وتحصيل المعرفة والتوعية الدينية. وقال “نفخر أن يقوم الحجاج بتحصيل المعرفة والعلم في مركز تدريب الحجاج”.
سونا