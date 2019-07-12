واشنطن: لن نشارك في صياغة اتفاق “الخرطوم”

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لأفريقيا، تيبور ناج، يوم الجمعة، إنهم لن يشاركوا في صناعة وصياغة تفاصيل الاتفاق بين المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير، وأشار تيبور إلى أن هدف بلاده هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني.
وأوردت صحيفة “فاينانشال تايمز” الصادرة الجمعة، تقريراً بعنوان “واشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان”، قالت فيه إن واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري في السودان وبين ممثلي المعارضة، خشية أن يكون البديل لذلك الاتفاق هو فشل الدولة والعنف، وأشارت إلى أن تيبور ذكر أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالتأكيد خطوة للأمام.
وسبق أن وصفت الولايات المتحدة الاتفاق بين المجلس العسكري، وقوى الحرية بأنه “خطوة مهمة للأمام”. ورحبت الخارجية الأمريكية بالاتفاق، وقالت إن المبعوث الخاص للسودان، دونالد بوث، سيعود إلى المنطقة قريباً.
وقال بيان الخارجية الأمريكية “إن الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على تشكيل مجلس سيادي خطوة مهمة للأمام.. وإنهم يتطلعون لتأسيس المجلس التشريعي الجديد، والمضي قدماً نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
الشروق
وكالات