الاتحاد الافريقي ينتظِر تقارير تفصيلية من الوسيط والمُفوَّض حول بدء تشكيل حكومة السودان

رهن مصدر دبلوماسي رفيع، فك تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، بالتنفيذ العملي للحكومة المدنية ومباشرة عملها على الأرض. وأوضح لـ (الصيحة) أمس، أن أعضاء الاتحاد ينتظرون تقارير تفصيلية من وسيط الاتحاد الإفريقي البروفيسور محمد الحسن ولد لبات، ومُفوّض الاتحاد موسى فكي، حول بدء تشكيل حكومة بكافة آلياتها وهياكلها تُسهم في استقرار الأوضاع فعلياً بالسودان.
ونوّه المصدر، إلى دعوة الخرطوم لجميع أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي البالغ عددهم (١٥) دولة، إضافة لرئيس المجلس دولة توغو لحضور مراسم توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” المُرتقب، بجانب دعوة كل المنظمات الإقليمية “الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية والإيقاد”، إضافة للشركاء الدوليين من الدول والمنظمات.
وكشف المصدر، أن ملف تطوّرات الأوضاع بالسودان، نال حظاً وافراً في المُناقشات الجانبية خارج قاعات قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت مؤخراً بالنيجر، رغم عدم مشاركته الفعلية بسبب تعليق العضوية، وأشار المصدر إلى أن التقارُب الأخير بين الأطراف والتوصّل لاتفاق لإدارة الفترة الانتقالية وجد استحسانًا وارتياحاً من دول الاتحاد الأفريقي المُشارِكة في القمة، خاصة وأن السودان يُعَد من الدول المُهمة في الاتحاد.
الصيحة