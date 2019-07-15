والي شرق دارفور يُحذِّر من الاعتداء على مَسَارات الرعي والمراحيل

هَدّدَ والي شرق دارفور المُكَلّف اللواء الركن المزمل أبو بكر، بسجن أيِّ مزارع أو شيخ أراضٍ حال تَعدِّيه على مسارات مراحيل الرعاة وفقاً لقانون الطوارئ.
وتَعَهّدَ الوالي خلال مُخاطبته مُخَيّم “كرجي” الرعوي بمحلية بحر العرب بتذليل العقبات كَافّة، التي تُواجه الرُّحّل في التعليم والصحة والمياه، وأكد ضرورة استخراج الرقم الوطني للرُّحّل وبطاقة التأمين الصحي والاهتمام بتعليم الأبناء، ونوّه لأهمية تحسين نَسل الثروة الحيوانية بإعَادة مَحَطّة أبحاث الغَزالة جَاوزت لِسيرتها الأولى، وبشّر بربط المحلية بردميات تَمهيداً لتفيذ طريق “الضعين – أبو كارنكا – النهود”.
من جانبه، أوضح أمين ديوان الزكاة بالولاية آدم إدريس مختار، أنّ مُخيّم “كرجي” الرعوي يُعد السادس الذي يُنظّم لقطاعات الرُّحّل بالولاية، وأشار للتنسيق الجَيِّد بين المُؤسّسات ذات الصلة بخدمة الإنسان والحيوان في المجالات الصحية.
الصحية.