الإنتباهة تكشف أضخم عملية فساد بديوان الزكاة

أظهرت معلومات واحدة من أخطر عمليات الفساد والتلاعب بديوان الزكاة في فترة النظام المباد. ورسمت المعلومات التي تحصلت عليها “الإنتباهة” معالم فساد هي الأضخم بالديوان عبر شراء سيارات مختلفة وصل عددها الى 22 سيارة من ليبيا(البوكو حرام) ولم تخضع للعملية الجمركية وبدون أوراق ومستندات لمصلحة الديوان.
وأوضحت المعلومات أن السيارات أجريت عمليات شراؤها بواسطة لجنة كونها الأمين العام لديوان الزكاة إبان فترة النظام المباد بغرض شراء مركبات، إلا أنها بدلاً عن شراء مركبات بصفة تخضع للعمل المعروف عبر الجمارك، قام أعضاء اللجنة بشراء تلك المركبات غير موفقة الأوضاع من مناطق دارفور وجلبت للخرطوم ومن ثم وضع لوحات حكومية عليها. وفضحت المعلومات شراء اللجنة للكمية المطلوبة الكاملة وهي أكثر من (40) سيارة, بينما ضبطت السلطات المختصة (22) سيارة حتى الآن.
الانتباهة