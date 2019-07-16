معلومات خطيرة عن خط هيثرو

أظهر مسؤول سابق بالخطوط الجوية السودانية (سودانير) تفاصيل جديدة حول خط (هيثرو ) . وذكر مدير محطة القاهرة السابق بسودانير عبد المنعم صديق محمد في مؤتمر صحافي أمس عن إجراء شركة عارف الكويتية عملية استبدال لخط هيثروا مع شركة (b m i) البريطانية لفترة عشر سنوات منذ عام (2007 ــــ2017) مقابل مبلغ (45) مليون جنيه استرليني.
وجزم صديق بأن الشركة البريطانية استبدلت شركة عارف ونالت حقها في استخدام خط هيثرو لمدة (3) ساعات ولم يتم بيع الخط . وقطع عبد المنعم بأن الشركة البريطانية دفعت (45) مليون جنيه استرليني ولم يدخل المبلغ لاية قناة مالية داخل (سودانير)، ونبه الى وجود نسبة (25%) عن أية طائرة تنزل في مطار هيثرو لصالح سودانير، وقال إن هذه النسبة طوال العشر سنوات لم نعرف هل تذهب لشركة عارف ام تدخل لجيوب أشخاص. وتخوف صديق من فقدان خط هيثرو للأبد في شهر 12 القادم حال عدم استخدامه، وأكد أن الخط عاد (لسودانير) منذ العام الماضي.
الانتباهة