السودان يشارك في اجتماع السلم والأمن بنيروبي

شارك السودان في اجتماعات الدورة 24 للجنة الدعم الفني لإطار السلم والأمن في جمهورية الكنغو الديمقراطية وإقليم البحيرات والتي بدأت اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة السيد هوانغ تشيا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي، بجانب ممثلي الدول الأعضاء.
وقدم ممثل السودان السفير قريب الله خضر سفير السودان لدى كينيا إحاطة شاملة أمام الاجتماع حول التطورات السياسية الجارية في السودان في ضوء الجهود التي يضطلع بها المجلس العسكري الانتقالي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتأمين الاحتياجات الضرورية للدولة، مستعرضاً نتائج جولات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والتي أفضت إلى الاتفاق حول ملامح وهياكل المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى الدور الوساطي المهم الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا لتسهيل الوصول إلى توافق تام حول المرحلة الانتقالية، وأعرب عن تقدير السودان لجهود كافة الأشقاء والأصدقاء الداعمة لأمنه واستقراره ونمائه، مؤكداً التزام السودان بقضايا إقليم البحيرات العظمى وممارسة دوره الطليعي والطبيعي في خدمة قضايا السلم والأمن..
هذا وقد تحدث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الاتحاد الإفريقي، معربين عن ثقتهم في قدرة الأطراف السودانية على التوافق وتشكيل الحكومة الانتقالية، مشددين على أهمية دور السودان في دعم وتأمين السلام بجمهورية جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإقليم البحيرات العظمى بوجه عام.
سونا