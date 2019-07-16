المجلس العسكري يقرر تكريم المائة الأوائل من طلاب الشهادة السودانية

رئيس اللجنة الفئوية يعلن انطلاق مشروع الإحياء الثقافي والاجتماعي
أعلن الفريق أول ركن طيار صلاح عبد الخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي عن انطلاق مشروع الإحياء الثقافي والاجتماعي بالبلاد والذي يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تضطلع بها اللجنة.
وأوضح في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهورى الثلاثاء، أن مشروع الإحياء الثقافي سيشمل إعادة بناء المسارح الموجودة بالعاصمة والولايات والشروع في بناء مسارح جديدة مثل مسرح الفاضل سعيد بمدينة الخرطوم بحري .
وأضاف أن اللجنة ستعيد تأهيل (٢٢) مركزا ثقافيا بولاية الخرطوم وأنها بدأت في تنشيط مراكز الشباب والرياضة التي تبلغ في الخرطوم وحدها (٧٢) مركزا، سترصد لها الميزانيات ليشمل نشاطها المسرح والموسيقى، وإحياء المسارح الموجودة فيها وتزويدها بالمكتبات، كما سيتم إلزام الأندية الرياضية الكبرى بإحياء النشاط الثقافي والاجتماعي داخل هذه الأندية.
وأوضح رئيس اللجنة الاجتماعية أن اللجنة رفعت مذكرة لرئيس المجلس العسكري، بشأن إعادة إحياء دور السينما الوطنية القديمة الموجودة بالعاصمة و التي كانت تعمل خلال الحقبة الماضية، مثل سينما أم درمان الوطنية والنيل الأزرق وبانت وسينما كلزيوم، والصافية وبناء دور جديدة للسينما بالولايات والأحياء الطرفية بالعاصمة٠
وأبان الفريق عبد الخالق أن اللجنة قررت تكريم المائة الأوائل من طلاب الشهادة السودانية، مشيرا إلى أن تكريمهم سيبدأ بمنحهم فرصة مع أولياء أمورهم لأداء العمرة بعد نهاية موسم الحج، بالإضافة إلى برنامج تكريم يستمر إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر وذلك تشجيعا وتحفيزا لأبنائنا الطلاب لبذل مزيد من الاجتهاد والتحصيل الأكاديمي.
وكشف الفريق صلاح عن عودة المكتبات الثقافية بالمدارس والجامعات والأندية الرياضية، وإعادة دور النشر والطباعة حتى تعود الخرطوم تقرأ من جديد.
الخرطوم 16-7-2019 (سونا) –