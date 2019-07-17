مبارك الفاضل يبحث مع البرهان تطورات الأوضاع بالسودان ويغادر الى أمريكا

دعا رئيس حزب الامة مبارك الفاضل، لتشكيل مفوضية للحقيقة والمصالحة، وعلمت (الجريدة) عن مغادرة الفاضل الى أمريكا عقب لقاء مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم أمس.
وأشار مصدر مطلع الى ان زيارة الفاضل للولايات المتحدة الامريكية تأتي في إطار بحث الترتيبات المتعلقة بالقضية السودانية مع المسؤولين الامريكيين.
وأوضح مبارك الفاضل عقب اللقاء مع البرهان طبقاً لتعميم من المجلس العسكري، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية، ولفت الى اتفاقهما على ضرورة التوقيع العاجل على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس والعسكري، واعتبره الطريق لتشكيل الحكومة، ونوه الى اهمية العمل على تجاوز الفراغ السياسي الذي قال إنه أثر سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والمضي نحو التحول الديمقراطي.
ودعا الفاضل الى ميثاق يحكم برنامج الفترة الانتقالية لجميع القوى السياسية التي شاركت في الثورة وساندت الحراك لتأمين أكبر إجماع حول السلطة الانتقالية (على حد تعبيره)، وتمسك بتفادي ما أسماه الاقصاء والاستقطاب السياسي.
ودعا رئيس حزب الامة للانتقال الى المصالحة الوطنية عبر تشكيل مفوضية للحقيقة والمصالحة، وتمسك بالتحقيق المستقل في ظواهر العنف السياسي بالسودان منذ أحداث الجزيرة ابا وود نوباوي وبيت الضيافة ودارفور حتى العام 2019م، للانصراف نحو البناء والتنمية.
الخرطوم: ابراهيم عبد الرازق/ حاتم درديري
صحيفة الجريدة