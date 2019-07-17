لجنة حصر المفصولين تعسفياً وسياسياً تستعجل المتضررين بتسليم مستنداتهم

استعجل الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي، رئيس لجنة حصر المفصولين تعسفياً وسياسياً من الخدمة المدنية في كل ولايات السودان صديق جمعة باب الخير، المتضررين بتسليم مستنداتهم للجنة لتسهيل عملية الحصر وذلك بمقر ديوان الحكم الاتحادي.
ودعا رئيس اللجنة حسب (سونا) أمس، لضرورة الشروع فوراً في حصر المفصولين في جميع ولايات السودان، انفاذاً لقرار المجلس العسكري الانتقالي في اطار التحضير لمطلوبات الفترة الانتقالية والقاضي بتكوين لجنة حصر للمفصولين تعسفياً وسياساً من الخدمة المدنية في أو بعد 19 ديسمبر 2018م، بخلاف الاطر القانونية واللائحة المنظمة للخدمة المدنية.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من مدير ديوان شؤون الخدمة، ممثل وزارة العمل، ممثل ديوان المظالم، ممثل وزارة المالية والاقتصاد، ممثل هيئة الاستخبارات العسكرية، ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمستشار القانوني لوزارة العمل).
وأكد صديق انطلاق اعمال اللجنة.
صحيفة الجريدة