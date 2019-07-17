احتجاج في شركة نقل الكهرباء على نقل (6) مهندسين تعسفياً

نفذ العاملون بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، وقفة سلمية بمباني الشركة أمس، احتجاجاً على صدور قرار من الادارة بتنفيذ نقل وصفوه بالتعسفي لعدد (6) من مهندسي الكهرباء بالشركة الى الولايات، ولفتوا الى وجود تسريبات بصدور كشف تنقلات اخرى يطال (65) من مهندسي الشركة.
وعزا العاملون تلك التنقلات التعسفية الى المشاركة في مواكب الثورة والحراك المطالب بالتغيير في السودان.
وقدم العاملون مذكرة الى وكيل الوزارة تضمنت جملة من المطالب منها إلغاء النقل التعسفي للمهندسين الذين مارسوا حقهم الدستوري في التعبير، وحل قسم تأمين المنشآت وخروج افراده من مباني الشركة لتدخل القسم المباشر في صميم مهامهم الوظيفية، والتهديد الذي مارسه افراد من التأمين ضد عاملين بالشركة.(طبقاً للمذكرة)
كما طالب العاملون في مذكرتهم بإقالة مدير الادارة العامة للشئون المالية والادارية والامدادات لإعاقته سير العمل بتعطيل الاجراءات الادارية والمالية المتعلقة بحقوق العاملين والمقاولين الخارجيين.
واتهم بيان اصدره العاملون، الادارة بتحويل الشركة الى مكان طارد وغير محفز على العمل، ودعا البيان كل العاملين في شركات الكهرباء بالوقوف بتوحيد الصف لتحسين بيئة العمل.
الخرطوم: نادية محمد علي
صحيفة الجريدة