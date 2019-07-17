“تجمُّع المهنيين”: خيار إسقاط “العسكري” ليس مطروحاً

قال الناطق باسم “تجمُّع المهنيين السودانيين” إسماعيل التاج، إنّ وثيقة الاتّفاق المُسرّبة لوسائل الإعلام تحمل رؤية المجلس العسكري ولا تمثل “قِوى الحُرية والتّغيير”.
وَأَكّدَ التاج في برنامج “حوار المُستقبل” الذي قدّمه الإعلامي محمد عبد القادر بفضائية النيل الأزرق أمس الأول، أنّ التجمُّع سلّم وثيقة تَحمل آراءه للوساطة ليتم التفاوُض حولها، وقال إنّ خيار إسقاط المجلس العسكري لم يعد مطروحاً الآن، ويُمكن اللجوء إليه إذا ما حَادَ العسكريون عن مبادئ الثورة، وأوضح أنّ جداول المواكب لن تَتَوقّف حتى أثناء الفترة الانتقالية لحماية الثورة والتغيير.
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