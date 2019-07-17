تعديلات وتنقّلات لـ (210) من رؤساء ووكلاء النيابات بالمركز والولايات

أصدر النائب العام المُكَلّف عبد الله أحمد عبد الله أمس، قراراً رقم (17) لسنة 2019م، بإجراء تَعديلات وتنقُّلاتٍ واسعةٍ بلغت نحو (210) من رؤساء نيابة، وكيل أول ووكيل أعلى نيابة بالمركز والولايات، وفقاً لأحكام المادة (39/1) من قانون النيابة العَامّة 2017م.
وكشفت مصادر لـ(الصيحة) أمس، أن أبرز التعديلات والتنقلات طالت نيابتي مكافحة الثراء الحرام، والأموال العامة، وشَملَ القرار الدرجات العُليا من رؤساء ووكلاء أعلى نيابة بالولايات كَافّة وإدارات النيابة العامة المُختلفة، ويتوقع أن ينفذ الذين شملهم الكشف في مدة لا تتجاوز أسبوعاً. وذكرت المصادر، أنّ التنقُّلات طَالَت رئيس نيابة مكافحة الثراء الحرام، شيخ الدين لإدارة الضرائب والمرور، وتم تعيين كمال مهدي رئيساً لها، وعُين وكيل أعلى نيابة من ولاية الجزيرة بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
وطبقاً للمصادر، فإنّ التعديلات والتنقلات جاءت استناداً على السلطات الإدارية والفنية وتحسيناً وتجويداً للأداء، بجانب ترتيب البيت الداخلي وخُطى الإصلاح، واستمرار إجراءات الدعاوى ورفع وتيرة إجراءات ملفات الفَسَاد، بجانب ترتيبات تحريك كل الملفات.
الصيحة