النيابة تطلب تسليمها البشير ونافع للتحري معهما في بلاغ انقلاب الانقاذ

حرر وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا, أمراً بالقبض في مواجهة الرئيس المخلوع “عمر البشير” والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني “نافع علي نافع”وحظرهما من السفر خارج البلاد, وخاطب إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في العام 1989م.
وكانت هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين قد قدمت دعوى للنائب العام ضد تنظيم الجبهة القومية ألإسلامية بتهمة الانقلاب على الشرعية, وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة في العام 1989. وبحسب مصدر لصحيفة السوداني إن وكيل النيابة حرر أوامر القبض وحظر السفر يوم الاثنين المنصرم.
الخرطوم: (كوش نيوز)