التاج: جولة التفاوض الثانية تتناول قضايا استراتيجية مهمة

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، إسماعيل التاج، “إنه يجب التفاؤل بالوصول إلى نتائج إيجابية خلال الجولة الجديدة للتفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لأنها جولة تتناول قضايا استراتيجية مهمة كسلطات تعيين رئيس القضاء.
وأضاف التاج “نسعى إلى اتفاق يصب في مصلحة الشعب السوداني صاحب القرار وتحقيق التحول الديمقراطي”، مشيراً إلى أنه ينبغي أن نتفاءل بمستقبل أفضل للبلاد، وأضاف وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أن من وقع بالأحرف الأولى على الاتفاق هو الأستاذ أحمد ربيع وهو ممثل ومفاوض عن تجمع المهنيين.
وأشار إلى أنهم في تجمع المهنيين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بالكفاءة والاستقامة في أحداث العنف في الثالث من يونيو وغيرها من الأحداث والوقائع.
سونا