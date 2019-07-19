(الترويكا) تتطلّع للعمل مع حكومة بقيادة مدنية في السودان

قالت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إنها تتطلع للعمل مع حكومة انتقالية في السودان يقودها مدنيون، تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية.
ورحبت (الترويكا) في بيان مشترك أمس، بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق السياسي الذي يحدد هيكل ومسؤوليات الحكومة الانتقالية، وعبرت عن الأمل بأن تكسب هذه المؤسسات ثقة ودعم الشعب السوداني. وأثنى البيان على جهود الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق. وقال: “نشجع الطرفين على إبرام الاتفاق الدستوري الموازي بسرعة، وتشكيل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشعب السوداني بشجاعة وسلمية منذ ديسمبر 2018م”.
ورحب البيان، بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من أعمال العنف، وبالتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان والسعي نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والدستورية خلال فترة انتقالية مدتها (39) شهراً.
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