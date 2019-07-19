الانتباهة تنفرد.. المهدي والوسطاء الى أديس أبابا اليوم

كشفت مصادر مطلعة لـ(الإنتباهة) عن توجه قيادات رفيعة بقوى الحرية والتغيير بزعامة رئيسي حزب الامة القومي الصادق المهدي والمؤتمر السوداني عمر الدقير الى أديس ابابا.
وقطع المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه بأن الوسيطان الأفريقي محمد الحسن ولد لبات سيرافقان (المهدي ) و(الدقير) الى أديس لحضور المشاورات التي تجريها قوى التغيير مع قادة الفصائل المسلحة، وذكرت ذات المصادر ان الحرية والتغيير ستوفد مبعوثين الى رئيسي حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو ، ونبه المصدر الى ان الخطوة تهدف الى مشاركة الجميع في الفترة الانتقالية.
الانتباهة