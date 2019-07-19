عريضة بالمحكمة الدستورية تطعن في انفصال الجنوب

دفع د. ناجي مصطفى البدوي وهو محامٍ سوداني بعريضة طعن الى المحكمة الدستورية بالخرطوم ببطلان انفصال دولة الجنوب عن السودان. وبحسب العريضة فإن الطعن الدستوري ضد كل الإجراءات والقرارات التي أدت لانفصال جنوب السودان استناداً على أن حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان،
قاما بحوار ثنائي حول مصير جنوب السودان في مشاكوس ونيفاشا، تمخض عنه منح الجنوبيين حق تقرير المصير في يناير2005م دون حصولهما على التفويض من شعب جنوب السودان. وأضافت العريضة أن المادة 219 من دستور 2005م والمتعلقة بحق تقرير المصير معيبة وغير مستوفية للشكل الدستوري.
الانتباهة