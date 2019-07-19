جهاز حماية الاراضي في السودان يؤكد حماية مكتسبات الدولة

شدد العميد شرطة م الوليد محي الدين عثمان المدير العام لجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات ولاية الخرطوم على أهمية الحفاظ علي ممتلكات الدولة وحماية أراضيها من التعدي وتطبيق قانون الجهاز لإزالة كافة المخالفات بالولاية .
وأكد أن من أولويات العمل تقديم خدمات للمواطن وحفظ حقوقه وحق الدولة واسترداد الأراضي التي تم التعدي عليها خلال المرحلة السابقة وإزالة كافة التشوهات بالولاية جاء ذلك لدى ترأسه الإجتماع الدوري لمدراء الجهاز وفروعه بالمحليات والذي بحث كيفية التخطيط لحملات كبري إنقاذ لتوجيهات والي ولاية الخرطوم في تطبيق قانون جهاز الحماية وإزالة كافة المخالفات بالولاية بدآ بشارع النيل الذي أصبح متكدسا بالمخالفات ومنطقة سباق الخيل والعديد من المواقع بالولاية موجها مدراء الإدارات بالعمل لإزالة الفورية لكل المخالفات التي شوهت عمران المدينة للوصول لعاصمة عمرانية بيئية نظيفة منتظمة ومستدامة.
وجه سيادته الإستمرار في تفعيل دور الشراكات مثمنا بجهود مدراء الفروع في تعزيز وتشجيع عمل المبادرات وتقديم السند للمؤسسات مشدد بالاستمرار بمبادرة تاهيل جامعة الخرطوم وإعادة الانترلوك وحملات الطرق الرئيسية بالكنس الترابي واعمال النظافة ومشروع السبت الاخضر برفع الانقاض عن الطريق ومبادرة حملة الاربعاء الاسبوعية المساندة لحملات النظافة بالولاية والقيام بدور الجهاز في اتجاه كافة القضايا المتعقلة بالبئية والنظافة وإزالة التشوهات ومنع التعدي علي الأراضي الحكومية وفق قانون الجهاز واسناد للمرحلة المقبلة التي سوف تشهد تطورا للتنمية العمرانية والنظيفة والمستدامة.
الى ذلك ناقش الإجتماع أهمية التنسيق مع المحليات للعمل في إزالة التعديات علي الشارع العام وإزالة كافة التشوهات عبر افرع الجهاز والقيام بالزيارات الميدانية والطوافات .
واعلن في الإجتماع أن الأسبوع المقبل سوف تشهد منطقة بحري والخرطوم وكرري حملات كبري لإزالة المخالفات والتشوهات.
الخرطوم 19-7-2019م (سونا)