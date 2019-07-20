“الدعم السريع” تُنفِّذ مشروع سقيا الحجاج بميناء سواكن

نفّذت قوات الدعم السريع – قطاع البحر الأحمر، برنامج سقيا الحجاج ضمن مُبادرات مشروع التواصُل الاجتماعي بالقطاع، تحت رعاية قائد “الدعم السريع” نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وإشراف قائد القطاع العقيد محمدين إسماعيل، وذلك بالتنسيق مع لجنة الحج ومُنظّمات المُجتمع المدني بالولاية.
وقاد العقيد محمدين، مُبادرة خدمة الفوج الأول من حجّاج السودان البالغ عددهم (1274) من ولايات جنوب ووسط دارفور وكسلا والبحر الأحمر، وتقديم واجب الضيافة الكَاملة ومُساعدتهم على حَملِ أمتعتهم لظهر الباخرة، وأكّدت “الدعم السريع” مُواصلة تنفيذ مُبادرات برنامج سقيا لكل حجّاج البحر البالغ (16.600)، في إطار مشروع التّواصُل الاجتماعي مُتعدِّد المحاور بالبحر الأحمر. وكانت “الدعم السريع” قَدّمَت في وَقتٍ سَابقٍ دَعماً عَينياً للمرضى بمستشفى بورتسودان .
الصيحة