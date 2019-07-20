السودان وتركيا يتفقان على زيادة منحة العلاج المجاني

اتفقت وزارة الصحة ونظيرتها التركية ،على زيادة منحة العلاج المجاني للمرضى من السودان من ١٠٠ منحة سنويا إلى ٢٠٠ منحة خلال العام الجاري.
وقال وكيل الوزارة المكلف دكتور سليمان عبد الجبار في تصريحات صحافية ، إن الاجتماع مع وزارة الصحة التركية بقيادة المدير العام للصحة الدولية والعلاقات الخارجية بحضور مدراء الإدارات ذات الصلة فى انقرا كانت على هامش مشاركة السودان في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي ، وخلص إلى زيادة منحة العلاج بتركيا للمرضى من السودان إلى ٢٠٠مريض على أن تتوالى الزيادة بمعدل ١٠٠مريض سنويا ليصل العدد الكلي إلى ٥٠٠ مريض خلال السنوات القادمة.
وأكد عبد الجبار، أن السودان يعد خطة للاستفادة من إمكانيات المؤسسات الطبية والبحثية التركية في تدريب الكوادر الطبية وتطوير قدراتهم في مجال البحوث الصحية إنفاذا لبنود البرتكول، لافتا لإعداد برنامج عمل مشترك لتقوية التعاون في مجال الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى فضلا عن إعداد حزمة من الإجراءات لتشجيع وتسهيل العلاج على النفقة الخاصة (خارج المنحة) للمقتدرين وذلك للاستفادة من التطور الكبير في مستوى جودة الخدمات الطبية بدولة تركيا، مشيرا للتفاكر حول المستشفى التركي بنيالا وتبادل الزيارات العلمية.
الخرطوم 20-7-2019(سونا)