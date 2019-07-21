قرار مرتقب من “العسكري” بزيادة أجور الأطباء

توقعت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية صدور قرار من المجلس العسكري بشأن زيادة الأجور والبدلات وتحسين جميع أوضاع العاملين بالقطاع الطبي والصحي بالبلاد.
وكشف رئيس النقابة ياسر أحمد إبراهيم لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، عن تشكيل لجنة مختصة من قبل رئيس المجلس العسكري لإنفاذ مطالب النقابة المتعلقة بتحسين أوضاع منسوبيها وحل المشكلات التي تواجه استدامة الخدمة الطبية للمواطن، مبيناً أن اللجنة المشار إليها فرغت من مهامها ورفعت توصياتها للعسكري توطئة لإنزالها واقعياً خلال الأيام المقبلة.
وأبان إبراهيم أن أبرز المطالب التي تم الاتفاق عليها هي زيادة الأجور والبدلات وفتح فرص التوظيف لكافة التخصصات الطبية والصحية، مؤكداً اهتمام المجلس بحل قضايا القطاع وتطوير الخدمة والتي اعتبرها من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة.
صحيفة السوداني