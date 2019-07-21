شرق النيل: العام 2020 سيشهد نهاية الأمية بالمحلية

تعهد نائب معتمد شرق النيل المدير التنفيذي، معاوية سليمان محمد، أن يشهد العام 2020 انتهاء محو الأمية القرائية والكتابية بكافة أرياف المحليـــــة، وشهد معاوية الورشة التدريبية للدعاة والمعلمين المشاركين في برنامج محو الأمية ورفع الوعي الديني.
وأشار سليمان إلى الجهود التي تبذلها المحلية في استمرار برنامج انتهاء محو الأمية القرائية والكتابية بكافة أرياف المحليــــــــــة في العام 2020، وقال إن محلية شرق النيل محلية اللوح والدواية محلية القرآن تتحمل عظم مسؤولية رسالة نشر الوعي والمنهج الديني.
ودعا إلى تطبيق المنهج بكل حنكة وقوة وإنزال البرنامج في كافة أرياف المحليــــــــــة .
يشار إلى أن الورشة قدمت عدداً من أوراق العمل والتوصيات الخاصة حول قضايا التعليم والخاصة برفع نسبة الوعي للمستفيدين من البرنامج، وضرورة توسيع دائرة المشروع وفتح مراكز تعليمية ثابتة في الأرياف وإقامة الدورات التدريبية للمعلمين والدعاة وتمليك المنهج المعتمد وتغيير المفاهيم للمجتمعات المحلية.
الشروق