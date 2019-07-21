وكيل الصحة ينفي تسجيل اي حالة للاصابة بالكوليرا ويتوقع ظهور حمي (الكنكشة) بولاية البحر الأحمر

اكد د.سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف عن توفير 47,8 مليون دولار من حصائل الصادر متاحة لشركات الدواء والمصانع الوطنية لاستيراد الادوية.
وقال وكيل الصحة خلال المنبر الصحفي الدوري بمكتبه الأحد انه تم استخدام حوالي 21,5 مليون دولار من حصائل الصادر البالغة 47,8 لمقابلة 255 فاتورة دواء، لافتا الي ان هناك حوالي 26,3 مليون دولار موجودة في بنك السودان لم تستخدم في استيراد الدواء، مشيرا إلى أن المتوفر من العملات الأجنبية وجه لمقابلة الاولوية القصوي لشراء الدواء واضاف ان اصناف الادوية متوفرة وموجود في الامدادات الطبية.
ونفي وكيل الصحة تسجيل اي حالة للاصابة بالكوليرا مشيرا إلى أن الاسهالات المائية متوقعة وموجودة، وتوقع الوكيل ظهور حمي الشيكونغونيا (الكنكشة) بولاية البحر الأحمر عازيا ذلك للبيئة وتخزين المياه وهي بيئة مناسبة لتكاثر الناقل، مضيفا ان الامراض الوبائية لا تنتهي مرة واحدة .
وحول الحميات التي ظهرت في مدينة عطبره موخرا قال ان الوزارة سيطرت عليها عبر التدخلات والمعالجات اللازمة وشكا من القصور الواضح في مجال البيئة وفي التخلص من النفايات وفتح المجاري مبينا ان المبيدات ومعينات الخريف وصلت الى الولايات وبعص الولايات لديها مخزون استراتيجي من المعينات.
الخرطوم 21-7-2019م (سونا)