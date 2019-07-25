تنويه مهم للطلاب السودانيين حملة الشهادات العربية

تنويه مهم:
على الطلاب السودانيين حملة الشهادات العربية (الامارات – قطر – الكويت – البحرين – سلطنة عمان – مصر- الاردن – ليبيا – اليمن – …الخ ) عدا الثانوية السعودية عليهم بعد اكمال اجراءات تقديمهم الاسراع باحضار اصول شهاداتهم الموثقة من جهات الاختصاص المختلفة بالاضافة الى رقم استمارة التقديم للمطابقة بمبنى الادارة العامة للقبول في موعد أقصاه يوم الأحد 28 يوليو الساعه 12 ظهرا ..
كما ننوه بأنه على طلاب الثانوية الإماراتية إحضار نتيجة المستويات 10 و11و12 بالإضافة لصفحة التقديم الأخيرة او رقم الاستمارة والرقم الوطني .
وكل طالب يتخلف من مطابقة اصول شهاداته لن يدخل للمنافسه للقبول العام الاول.
وليد محمد المبارك احمد
*التعليم العالي