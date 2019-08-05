حكومة البشير ظلت تتباهى بقص الشريط في حفلات ضخمة باسم مشروعات الطرق والجسور فيما كانت تسرق أموالا طائلة

أولا حمدا لله على سلامة جميع من تعرضوا لحادث مروري اليوم ونجوا منه وربنا يرحم من فارقوا الحياة ويتقبلهم قبولا حسنا ويصبر ذويهم،
وأود أنتهاز الفرصة للفت الانتباه إلى أولويات مثل ضرورة تحسين شبكة الطرق المتهالكة والخطيرة بين الخرطوم وعدد من الولايات خاصة طريق الخرطوم مدني الذي أُطلق عليه طريق الموت من كثرة ما حصد من أرواح ولا ننسى حوادث أخرى خطيرة غيّبت عنا الكثيرين أبرزها التي تسببت في وفاة الفنان الجميل نادر خضر قرب مدينة شندي قبل سنوات وغيرها وغيرها..
ظلت حكومة البشير تتباهى بقص الشريط هنا وهناك في حفلات ضخمة باسم مشروعات الطرق والجسور فيما كانت تسرق أموالا طائلة تحول دون انعكاس ذلك على البني التحتية عموما في البلاد ونأمل أن يحظى هذا الملف المهم باهتمام الحكومة الجديدة.
بقلم
رفيدة ياسين
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