هل ستختار نداء السودان ممثل لشرق السودان ام سيغيب الشرق ايضا عن المجلس السيادي السادس ؟

المجالس السيادية
في محطات ..
1955 م.
مجلس السيادة الأول
تكون من:
عبد الفتاح المغربي
أحمد محمد يس
أحمد محمد صالح
سريسيوا أيرو
الدرديري محمد عثمان.
1964 م.
مجلس السيادة الثاني
تكون من :
عبد الحليم محمد
التجاني الماحي
مبارك الفاضل شداد
إبراهيم يوسف سليمان
لويجي أدوك.
1965م.
مجلس السيادة الثالث
تكون من:
إسماعيل الأزهري
خضر حمد
عبد الله الفاضل المهدي
عبد الحليم محمد
لوبجي أدوك
1966 م.
مجلس السيادة الرابع
تكون من :
إسماعيل الأزهري
خضر حمد
محمد داؤود الخليفة
الفاضل البشرى
جيرفس ياك.
1985 م.
مجلس السيادة الخامس
تكون من :
أحمد الميرغني
ادريس البنا
علي حسن تاج الدين
محمد الحسن عبد الله ياسين
ميرغني النصري
باساسفيكو لادولاليكو
غاب الشرق عن التمثيل تماما في تلك المجالس السيادية السابقة فهل سيعيد التاريخ نفسه بعدم وجود ممثل للاقليم الشرقي في المجلس السيادي الذي يتم التشاور حوله في هذه الايام حسب مارشح من انباء من داخل كواليس الترشيحات ؟؟
قال قيادي في قوى “الحرية والتغيير”
إن “الكتل الأربع لقوي الاعلان سمت مرشحيها من أقاليم السودان المختلفة
حيث رشح تجمع المهنيين،
طه عثمان،
ممثل لغرب السودان،
ورشح المجتمع المدني،
فدوى عبد الرحمن طه،
ممثل لوسط السودان
ورشح تحالف قوى الاجماع
صديق تاور،
ممثل لجنوب السودان
ورشح التجمع الاتحادي
بابكر فيصل
ممثل لشمال السودان
وتنتظر هذه الكتل أن تتوافق “نداء السودان” على مرشحها لتكتمل ترشيحات قوى الاعلان لقائمة المدنيين في مجلس السيادة، ليتم بعدها اختيار المدني السادس بالاتفاق مع المجلس العسكري.
فهل ستختار قوي نداء السودان ممثل لشرق السودان ام سيغيب الشرق ايضا عن المجلس السيادي السادس ؟؟
منقول منصفحة المثقف البجاوي .
عبدو هيكل ..
الاجابه سيغيب الشرق ايضا لأننا ننتظر غيرنا .
وان مثلنا احد لا ندعمه بل نهتف ونقول انه لا يمثلنا .
ابوعلي بوشاي
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