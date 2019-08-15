سيد الطيب: تجمع المهنيين اهم جسم نقابي اتشكل في السودان ويجب معالجة الاخطاء والسلبيات

العمل العام في السودان خلال سنوات القمع والبطش الامني خلانا ما بنقدر ننسق مع اي زول الا تكون بتعرفوا معرفة شخصية او بتربطنا بيه علاقة اجتماعية قوية او علاقة نضالية تنظيمية، او علاقة مشتركة مع زول ثقة، الحاجة دي خلقت مشاكل حقيقية وخلت مافي مؤسسية في العمل العام لحد كبير، ما حضرت اللايف بتاع هشام النور كامل لكن قدر الجزء الحضرتو سمعتو بتكلم عن سيطرة افراد وعدم مؤسسية في تجمع المهنيين.
الحاجة دي بالنسبة لي متوقعه وعارف التنسيق لاي عمل نضالي طوال سنوات الكيزان كان بعتمد على الشلليات والعلاقات لحد كبير ودي حاجة مؤسفة جدا لكن دا واقعنا كده، لو نسقت مع زول ما بتعرفوا ممكن يطلع في الاخر خازوق لو وثقت في زول ما بتعرفوا ممكن يطلع غواصة ويشر ليك عملك في السهلة ويإذي ناس بسبب ثقتك فيه بدون معرفة، دي الثقافة السائدة طوال السنوات الماضية ومبنية على حقائق ومآسي كتيرة حصلت.
تجمع المهنيين السودانيين اهم جسم نقابي اتشكل في السودان ويجب معالجة الاخطاء والسلبيات وتقوية الايجابيات والمكاسب التى حققها في ظل القمع والمطاردات الامنية والظروف المعروفة لاي سوداني، يجب ان لا يقل التجمع في تنظيمة عن اتحاد الشغل التونسي الذي ساهم في المحافظة على النظام الديمقراطي عقب ثورة تونس ولكن هذا لن يتم الا حين تقوم كل نقابة مهنية بإنتخاب مكتبها في جو ديمراقطي وعبر انتخابات نزيهة تجعل تجمع المهنيين معبرا عن الاطباء عبر ممثلهم وعن المحامين واستاذة الجامعات والمدارس والصيادلة، والحرفيين، والمهندسين، الصحفيين..الخ عندما تنتخب كل نقابة ممثلها في تجمع المهنيين حينها ستنتفي سيادة الأفراد على المؤسسات، وسيتوقف افلات المخطئين والمقصرين من المحاسبة وسيكون تجمع المهنيين اهم حامي للديمقراطية من الردة وسينال جائزة نوبل للسلام في يوما ما.
سيد الطيب