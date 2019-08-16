الصحفي الهادي الامين: حمدوك لن يستطيع قيادة السفينة.. سيستقيل بعد كم شهر

(ش/ش/أ /ش)
بعد التاكيد علي ان حمدوك اصبح مرشحا اوحدا من جانب الحرية والتغيير لرئاسة مجلس الوزراء اول تعليق طريف صدر من الامام الصادق المهدي الذي قال (أبيت الفطيسة وشعبك عوضك بالذبيحة) قيمة توصيف الامام المهدي انها جاءت مع ايام الذبائح 😂😂
لكن حمدوك ما بقدر علي تسيير الاوضاع التنفيذية والشغلة دي صعبة عليهو والظروف كلها ضدو وحا تواجهوا مشاكل لا حصر لها ولا قبل له بها هذا بجانب انو الخلافات بين الحرية والتغيبر ما حا تنتهي إن لم تزداد خلال المرحلة المقبلة وما ننسي انو المؤتمر الوطني لابد فوق رأي ومعاهو تنسيقية الاحزاب الوطنية والشعبيين وحلفاء النظام السابق ديل حا ينتقموا حا ينتقنوا دي ما دايرة ليها نقاش بس هم منتظرين الفرصة المناسبة وساعة الصفر عشان يضربوا ضربتهم، ،،
المنصب دا محتاج لي شخصية صحراوية وزول يتحمل المطبات والزنقات وبالوا طويل وصدرو واسع عشان يقدر بماشي الاوضاع بالمباصرة والمصابرة بالحاجة الحاصلة دي والوضع الشايفنو امامنا دا وما يليه من تحديات وصعوبات ما افتكر حمدوك بيقدر يقود السفينة في بحر لجي متلاطم الامواج حتي يصل بها لبر الامان وشاطئ الاستقرار والسلام لترسو علي جبل الجودي اكيد حا يستقيل بعد كم شهر ويتخارج من البلد دي زي ما ارسل احد اقطاب مايو برقية لنميري بعد اندلاع ثورة رجب – ابريل وقال ليهو (شين /شين / الف / شين) وتعني بعد فك الشفرة (شيل شيلتك انا شارد) .
Alhadi Mohamed Alameen
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