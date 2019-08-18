عمسيب: دولة يرأس مجلس سيادتها عسكري بكامل صلاحياته.. وبتحتفلو بأنو ال”مدنياو” جات ؟

تنبوء: ستسقط حكومة حمدوك في تسعة أشهر .. أقل بقليل أو أكثر بقليل .. وسيركب طائرته مغادرآ ومغاضبآ ..
سينقلب العسكر في عام أو أكثر بقليل تحت دعاوى الأنتخابات المبكرة .. وبدعم وسند ” شعبي” واسع لأقامة الأنتخابات ..
كان الجمبع حضورآ في شأن السودانيين .. ساهم للجميع برأيهم .. الا السودانيين ..
يفترض أنهم قاموا “بثورة” لكن عليهم الأنتظار لأربعة أعوام كي يختاروا من يمثلهم .. و كي يقولوا رأيهم .. و دعوني أخبركم أن بعض الألاف الذين يهتفون لقحت التى تمثل عشرات الكيانات .. لا يمثلون 1 بالمئة من تعداد شعب بلغ 40 مليون ..
حقائق في غاية البساطة .. عليك أن تحتفل لأننا نريدك أن تحتفل .. ليس مهمآ بماذا أو كيف .. عليك فقط أن تحتفل ..
مبروك المدنية و رئيس مجلس السيادة “عسكري ” .. و ما زال شعب “مدنياو” يحتفل ..
السخرية لا تكفي لوصف هذا المشهد .. و لا الحزن على مصاب شعبنا أيضآ ..
سنظل نعارض من هذه النقطة دائمآ .. و لن ننفذ لمعارضة ما ستأتي به حكومة الأتفاق .. لن تفرضوا علينا الأمر الواقع ..
دولة يرأس مجلس سيادتها عسكري بكامل صلاحياته وهو في الخدمة وبمنصب قائد عام للجيش ..
وبتحتفلو بأنو ال”مدنياو” جات ؟
يا أخوانا أنا قادر أعرف أننا شعب أكثر من 60 % منو لا يعرف القراءة و لا الكتابة .. لكن ما كنت قايل أنو التفريق بين عسكري ومدني حاجة معقدة للدرجة دي ..
عبد الرحمن عمسيب
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