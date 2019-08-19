شقشقة: المجلس العسكري عداكم العيب، جهزوا لستتم للمجلس السيادي من اسبوع .. وناسنا عكاكيزهم مدورة لي الليلة

تجمع المهنيين باخطائه القاتلة يهدي المجلس الانتقالي المحتضر قبلة الحياة..
المجلس يستأسد ويرفع اسماء مرشحي التحالف للفحص الأمني..
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– اقعدوا اتلامضوا كدا لين طيارتكم تقوم
ستة شهور شابكننا، مجلس السيادة ليست لديه صلاحيات، مجلس شرفي* و رمزي*..
اذن لماذا التشاكس في مقاعد مجلس رمزي شرفي لا يهش ولا ينش
هوامش:
– شرفي: مقابر
– رمزي: ممثل
المجلس العسكري الانتقالي(المعجا سابقا) عداكم العيب ، جهزوا لستتم للمجلس السيادي من اسبوع .. وناسنا عكاكيزم مدورة لي الليلة..
احرجتونا مع الدول المتقدمة.
رضينا بشراكة موثقة وموقعة بشهادة شهود.. من اليوم وصاعدا لا يستقيم ابدا السخرية والاستخفاف بالشريك وتقليل مقداره ومعايرته..
افتكر الكلام دا واضح!
ياسر عبدالفتاح شقشقة