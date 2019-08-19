الطاهر التوم: ظهور الرئيس البشير في المحكمة بثبات وشجاعة وهما مما اشتهر بهما في ساحات المعارك العسكرية مقاتلا

بعد انتفاضة ابريل كان البعض يصف الرئيس جعفر النميري بالبليد ، ولا اعرف اساءة لشعب غير ان يقال في حق من حكمه ١٦ عاما بانه ” بليد “! ، وقد ساء البعض اليوم ظهور الرئيس البشير في المحكمة بثبات وشجاعة ، وهما مما اشتهر بهما في ساحات المعارك العسكرية مقاتلا ، وفي اتخاذ القرارات السياسية حاكما (صائبة او خاطئة ليست موضع النقاش ) . ولا اظن ان عاقلا يحب ان يقال في وصف رجل حكم الشعب السوداني ما يقارب ال 30 سنة بانه “جبان “!. من العدل ان تعرف لخصمك ومن تكره قدره ، وان تكون عادلا في الحكم عليه . وصدق الله العظيم ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ )
الطاهر حسن التوم